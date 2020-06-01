مخرج شهير يعلن إصابته بكورونا: لينتبه كل من خالطني

01 يونيو 2020 - 02:39 م

أعلن المخرج أحمد حسين، عبر حسابه على فيس بوك، إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "الحمد لله طلع عندي كورونا، أي حد اتعامل معايا الأسبوعين اللي فاتوا ياخد باله ويا ريت يعزل نفسه، وأنا آسف لو كنت سبب في عدوى لأي حد وربنا يسترها على كل الناس".





أعمال عديدة شارك المخرج أحمد حسين في إخراجها، من بينها إعلان لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، لإحدى شركات البترول، والذي عرض منتصف شهر رمضان، ولم يكن من المخالطين له في الفترة الأخيرة، حيث أن الإعلان صور قبل وقف حركة الطيران بفترة.





ويروي حسين حسب الوطن، أعراض الإصابة، قائلا إنّها بدأت في الظهور عليه تدريجيا منذ آخر يوم في شهر رمضان، بزكام واحتقان شديدين، وفي اليوم التالي أول أيام العيد زادت الأعراض بكحة وتكسير في العظام، وفي ثاني أيام العيد ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير.





زوجة حسين، التي تعمل طبيبة، انتبهت للأعراض التي تزيد تدريجيا، وطلبت منه عزل نفسه منذ اليوم الأول حتى تأكدت إصابته، "بقالي فترة عازل نفسي مش بخرج ولا بختلط بحد وبتبع الإجراءات الوقائية داخل المنزل".





وقال حسين: "الإصابة بكورونا مش حاجة عيب، شفت ناس كثيرة اتصابت ومأعلنتش عشان اللي خالطها ياخد باله من الاحتياطات اللازمة، ودا خطأ بيساعد على انتشار الفيروس".







