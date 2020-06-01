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قشرة الشعر .. تخلصي منها بهذه الوصفة البسيطة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الليمون

جوز الهند

قشرة الشعر

يعاني الكثيرون من النساء والرجال من قشرة الشعر  وبالرغم من انتشار مستحضرات العناية بالشعر المختلفة والتي تختص بإزالة القشرة إلا أنها لا تأتي بنتيجة فعالة وغالبا ما يلجأ البعض إلي الوصفات الطبيعية للتخلص منها وتنجح مع البعض والبعض الآخر لا تنجح.

والوصفة الطبيعية التي أشار بها بعض أطباء الطب البديل هي باستخدام مزيج يتكون من 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة ونصف كبيرة من عصير الليمون، ويتم خلطهم معا .

ويتم فرك وتدليك فروة الرأس وتغطيتها لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالشامبو وتكرر الطريقة من 2 إلي 3 مرات في الأسبوع.


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