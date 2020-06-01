» ريال مدريد يصدم "ميسى" بهذا القرار

01 يونيو 2020 - 02:55 م

رفض نادي ريال مدريد الإسباني، عودة لاعبه الياباني تاكيفوسا بوكو المعار إلي ريال مايوركا والمقلب بميسي الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم "كوبو" لصفوف ريال مايوركا الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من ريال مدريد.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن ريال مدريد استقر على عدم عودة اللاعب الصيف القادم، بسبب عدم وجود مكان في قائمة الفريق.

وأضاف الموقع، أن تاكيفوسا أمامه خياران بعد رفض ريال مدريد لعودته بنهاية الموسم الحالي، الأول بقاؤه مع ريال مايوركا حال عدم هبوط الفريق، أما الثاني فهو الانتقال إلى ريال سوسيداد الذي يرغب في ضمه.