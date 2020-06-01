» خالد عبدالغفار: إصابات كورونا في مصر تخطت 117 ألف

01 يونيو 2020 - 03:13 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه ليس شرطا أن الأرقام التى تبلغ فى العالم كله عن إصابات فيروس كورونا المستجد، أن تكون أقرب أرقام إلى الحقيقة.

رجح وزير التعليم العالي ، أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، يفوق الـ 117 ألف مصاب.

وقال الوزير خلال المجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم الاثنين، إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خمس الواقع، مشيرا إلى أنه في النموذج الافتراضي يضربون عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن عدد الإصابات المعلنة وصل إلى ما يزيد على 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل إلى 117 ألفا.