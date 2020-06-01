» وفاة مدير مستشفى العيون للأطفال بفيروس كورونا

01 يونيو 2020 - 03:58 م

نعت النقابة العامة للأطباء في مصر الدكتور يحيى سعد، مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل، ليرتفع عدد الأطباء المتوفين في مصر إلى 33.

وكان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إبراهيم الزيات، قد أعلن أن عدد وفيات الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 32 وفاة، وعدد الاطباء المصابين 372، وذلك بعد وفاة الدكتور محمود السيد عبد الحليم الغزلاني، استشاري حميات القاهرة، والدكتورة صباح سعد فرج، بمحافظة الجيزة.

وتوفي أمس أيضا الدكتور ألبير جرجس، استشاري طب الأطفال في أسيوط، ومحمد فريد الجندي، أستاذ بمعهد القلب القومي ورئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، وأحمد محمود أبو صادق، استشاري أنف وأذن وحنجرة، الذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان، وجمال أبو العلا استشاري الأمراض الباطنية، ورونز يسي مقار، استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف.