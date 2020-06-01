حمام شمس بـ"البكيني".. فنانة شهيرة تستعرض مفاتنها في الحجر

01 يونيو 2020 - 04:12 م

أثارت فنانة شهيرة موجة جدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صور مثيرة مرتدية "بكيني" أثناء استمتاعها بحمام شمس، في الحجر الصحي المنزلي.

ونشرت النجمة العالمية "?ريتا أورا"، صورًا مثيرة لها ? من داخل مزرعة مستأجرة في كوتسوولدز، حيث استمتعت ريتا البالغة من العمر 29 عاماً بحمام الشمس واستعرضت قوامها الرشيق بالبيكيني، وهي تأكل البطيخ.

يأتي ذلك بعد أن عبرت ريتا عن قلقها مع استمرار عمل والدتها في الصفوف الأمامية لمحاربة وباء الفيروس التاجي.

تعمل فيرا والدة ريتا طبيبة نفسية داخل خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة ، حيث ترعى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية بالإضافة إلى COVID-19 .

وقالت ريتا عن والدتها :"تشعر كما لو أنها واجبها ومسؤوليتها. من الملهم جدًا رؤيتها تستيقظ للمساعدة في إنقاذ الأرواح كل يوم".