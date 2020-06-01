الملكة إليزابيث تظهر مرتدية الحجاب بعد غياب طويل

01 يونيو 2020 - 05:12 م

لفتت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الانتباه بعد ظهورها لأول مرة بعد غياب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت تمتضي حصانًا وترتدي الحجاب، فى قلعة وندسور، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

وكانت الملكة البالغة من العمر 94 عاما من محبى الخيول والمتحمسين لها طوال فترة حكمها، وتم تصويرها خلال عطلة نهاية الأسبوع وهى تمتطى أحد مهورها، وهى أنثى عمرها 14 عاما تدعى بالمورال فيرن. وأكدت صفحة العائلة الملكية على توتير الصورة التى تظهر فيها الملكة.

وكانت الملكة إليزابييث قد ألقت خاطبين متلفزين أثناء الإغلاق، الأول يؤكد للمعزولين أننا "سنلتقى مرة أخرى"، والآخر للاحتفال بيوم النصر.

ودخلت الملكة فى عزل منزلى، فى قلعة وندسور، مع زوجها الأمير فيليب، وكشفت التقارير أن الملكة موجودة في وندسور لأنه لا يُسمح لأحد بدخول القلعة لحمايتها والأمير فيليب، البالغ من العمر 99 عامًا".

وفى الشهر الماضى، قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن الملكة إليزابيث الثانية ستنحسب من الحياة العامة لأشهر فيما يتوقع أن يكون أطول فترة غياب عن الواجبات الرسمية فى عهدها الذى دام 68 عاما.

وأوضحت الصحيفة، أن الملكة ستظل فى قلعة وندسور إلى أجل غير مسمى، وسيتم تعليق فعالياتها اليومية فى الخريف أيضا، وتظل الزيارة الرسمية التى من المقرر أن تقوم بها إلى جنوب أفريقيا فى أكتوبر المقبل معلقة. كما سيتم إغلاق قصر بكنجهام أمام العامة هذا الصيف للمرة الأولى تقريا منذ 27 عاما. وتم بالفعل إلغاء بعض الفعاليات مثل حفلات الحديقة.