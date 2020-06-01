توكل كرمان: الشعب الأمريكي "أحباب الله"

01 يونيو 2020 - 06:04 م

أشادت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، بالتظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مُدن أمريكية على خلفية مقتل المواطن من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.

ووجهت كرمان رسالة إلى الشعب الأمريكي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "إلى الشعب الأمريكي العظيم، وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز، ويجعل العالم أكثر حرية وأماناً.. أنتم أحباب الله وطوبى لكم".

وهاجم البعض تصريحات "كرمان" بسبب وصفها المتظاهرين بأنهم أحباب الله، في ظل أعمال النهب والسرقة والعنف التي يقومون بها.