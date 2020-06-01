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أول تعليق لـ محمد رمضان بعد القبض على زوج شقيقته

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محمد رمضان و شقيقته
محمد رمضان و شقيقته
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القبض

محمد رمضان

زوج

عريس

في أول تعليق للفنان محمد رمضان، بعد أزمة زفاف شقيقته وإلقاء الشرطة القبض على عريسها، بسبب عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

نشر محمد رمضان  صورة تهنئة لشقيقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: " "أختي ضلعي ونصف قلب أمي اللهم احفظها وأسعدها".

وكانت مباحث الجيزة، ألقت القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان بعد ساعات من حفل زفاف داخل فيلا على الطريق الصحراوي.

وكشف مصدر أمني، أنه تلقى إخطارا بإقامة حفل زفاف في منطقة الشيخ زايد، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، وتفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة"، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا.

وأضاف المصدر الأمني أنه بعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة، مشيرا إلى أن الزوج أقر أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.


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