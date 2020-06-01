«الصحة» تنشر ألف قافلة طبية بالمحافظات لتوزيع أدوية كورونا

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المحافظات

قافلة طبية

توزيع أدوية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بآلية صرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين والحالات الإيجابية الذين يخضعون للعزل المنزلي.

وأوضح مستشار الوزيرة، أن ذلك جاء من خلال 5400 وحدة صحة و1000 قافلة طبية بجميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى التوسع في عدد المستشفيات إلى 376 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، اليوم الإثنين، بحضور عددٍ من قيادات الوزارة، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار "مجاهد"، إلى تغطية كافة المناطق والأحياء على مستوى الجمهورية بالخدمات الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون، أن الوزيرة وجهت التفتيش الصيدلي بتكثيف المرور على جميع الصدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان عدم تخزينها، كما ناشدت الوزيرة المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة دون جدوى.

وأشار "مجاهد" إلى أنه يتم صرف الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حسب الحالة الصحية للمرضى، موضحًا أنه يتم تصنيف الأدوية ببروتوكولات وفقًا لثلاث مستويات هم (الحالات المتواجدة بالمستشفيات، والمخالطين للحالات الإيجابية، والحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي).

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات في محافظات الجمهورية.


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