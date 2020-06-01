إصابة حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين بـ"كورونا"

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حسين الزناتي
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اصابة

كورونا

حسين الزناتى

أصيب حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، بفيروس كورونا المستجد، وذلك، فيما سيتم الكشف عن زوجته وأبنائه لمعرفة إصابتهم من عدمه.
وكتب "الزناتي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"قدر الله وماشاء فعل.. أظهرت عينة التحليل إصابتى بفيروس كورونا.. أثق ان الله لا يفعل الا الخير .. وهتعدى ان شاء الله بفضله وكرمه ودعواتكم .. لكم محبتى جميعاً وحفظكم من كل سوء".

وفي وقت سابق أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة، انطلاقا من كون النقابة بيت كل الصحفيين المصريين بكل أجيالهم ومؤسساتهم، قد واصل اتصالاته الكثيفة مع كل الجهات المختصة بمواجهة فيروس كورونا لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشاره بين أعضاء النقابة وأسرهم.


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