"كاف" يرفض إلغاء دوري الأبطال ويحدد موعد الأدوار النهائية

استقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على عدم إلغاء أي مسابقة من مسابقات الأندية للموسم الحالي رغم انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول القارة السمراء.

وعقب اجتماع لجنة الطوارئ واللجنة الطبية خلال الأيام الماضية خلص الاتحاد الإفريقي إلى سيناريوهين لاستئناف مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كالآتي:

يلعب الذهاب يوم 31 يوليو اويوم 1 أغسطس وأن تكون مباراة الإياب يوم 7 أو 8 أغسطس وتلعب المباراة النهائي من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم يوم 28 أغسطس، أو تقام مباريات الذهاب يوم 4 أو 5 سبتمبر القادم، على أن تلعب مباريات الإياب يوم 11 أو 12 سبتمبر وستكون المباراة النهائية يوم 25 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يستقر الاتحاد الإفريقي قبل نهاية يونيو الحالي على التصور النهائي لاستئناف مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية مع احتمالية تجاوز اللائحة في أماكن إقامة المباريات حسب وضعية الدول التي تنتمي إليها الأندية المتأهلة لنصف النهائي في المسابقتين.