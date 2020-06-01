» جامعة بكاليفورنيا: كورونا قد يستمر حتى نوفمبر المقبل

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أكد الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، أن سبب زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا هو ما حدث خلال أخر 10 أيام في شهر رمضان ويوم عيد الفطر.
وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن أثار ما حدث خلال فترة العيد سنشهدها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى فيروس كورونا مستمر لأغسطس، وقد يستمر لسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بناءً على سلوكيات المواطنين.  
وتابع مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، أننا نسعى لإطالة أمد الأزمة مع تبطيئ معدل النمو حتى لا نرهق الأطقم الطبية، مشددًا على أن الدولة قامت بدورها في تطهير وتعقيم العديد من المؤسسات، وغلق المطارات والرحلات الداخلية والخارجية وفرض الحظر الجزئي، وعلى المواطن ان يقوم بدوره للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.


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