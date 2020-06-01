  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

«الصحة»: 3 محافظات الأعلى في إصابات كورونا

شهد القفازي

ناشطة سعودية تحرض النساء على أمر صادم مع أزواجهن

دولار

الدولار يرتفع بشكل مفاجيء أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

بالأرقام.. بشرى سارة "كورونا" سينتهي خلال شهر

طبيب روسي عن الدواء المعتمد لكورنا: يساهم في سرعة الشفاء

الصحة

«الصحة»: تسجيل 1399 إصابة جديدة.. و46 حالة وفاة

كاف

"كاف" يرفض إلغاء دوري الأبطال ويحدد موعد الأدوار النهائية

وزيرة الصحة

«الصحة» تنشر ألف قافلة طبية بالمحافظات لتوزيع أدوية كورونا

حسام عاشور

الأهلي يعاقب حسام عاشور بسبب تركي آل الشيخ

محمد رمضان و شقيقته

أول تعليق لـ محمد رمضان بعد القبض على زوج شقيقته

توكل كرمان توجه رسالة قاسية للمنقلبين على أردوغان

توكل كرمان: الشعب الأمريكي "أحباب الله"

الدولار يرتفع بشكل مفاجيء أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

دولار
دولار
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الدولار يتراجع مجددا أمام الجنيه.. ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجنيه

سعر الدولار

الدولار بكام

الجنيه بكام

شهدت سوق الصرف المحلية، الاثنين، ارتفاعاً مفاجئا لسعر الدولار مقابل الجنيه، بالبنوك والصرافات، مدعوما بتأثر موارد النقد الأجنبي وتراجع المعروض على خلفية أزمة وباء كورونا.

وارتفع سعر العملة الأمريكية نحو 3 قروش دفعة واحدة متأثرا بتراجع العرض من الموارد الدولارية، بسبب تأثر إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث بلغ سعر الدولار في بنكى الأهلى المصرى ومصر- أكبر بنكين حكوميين- 15.86جنيه للشراء، و15.96جنيه للبيع، بينما ارتفع سعره في عدد من البنوك الاستثمارية والخاصة ليصل إلى 15.88جنيه للشراء، و15.98جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التضامن : 1.321 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة في أول أيام شهر يونيو
» وزيرة الصحة تشدد على ضرورة توفر المستلزمات الطبية بالصيدليات
» العيار وصل لـ870 جنيهًا.. ننشر أسعار الذهب اليوم
» المحليات تنفذ حملات ضخمة لإزالة التعديات
» الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس غد الثلاثاء
» جامعة بكاليفورنيا: كورونا قد يستمر حتى نوفمبر المقبل
» الحكومة البريطانية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا
» «الصحة» تنشر آخر بروتوكلات علاج مصابي كورونا
» الكونغو: تفشي جديد لوباء إيبولا ومصر ترسل مساعدات طبية
» قرار بتحديد موعد محاكمة سما المصري
» وفاة مدير مستشفى العيون للأطفال بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية