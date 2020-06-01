الدولار يرتفع بشكل مفاجيء أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

شهدت سوق الصرف المحلية، الاثنين، ارتفاعاً مفاجئا لسعر الدولار مقابل الجنيه، بالبنوك والصرافات، مدعوما بتأثر موارد النقد الأجنبي وتراجع المعروض على خلفية أزمة وباء كورونا.

وارتفع سعر العملة الأمريكية نحو 3 قروش دفعة واحدة متأثرا بتراجع العرض من الموارد الدولارية، بسبب تأثر إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث بلغ سعر الدولار في بنكى الأهلى المصرى ومصر- أكبر بنكين حكوميين- 15.86جنيه للشراء، و15.96جنيه للبيع، بينما ارتفع سعره في عدد من البنوك الاستثمارية والخاصة ليصل إلى 15.88جنيه للشراء، و15.98جنيه للبيع.