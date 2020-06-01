» الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس غد الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى، غدا الثلاثاء، مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا على القاهرة وتظهر شبورة مائية صباحا.

ويكون الطقس لطيفا نهارا على السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة ليلا، ولطيفا أيضا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا على شمال وشديد الحرارة على الجنوب مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا على الشمال.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا الثلاثاء على القاهرة 32 للعظمى و19 للصغرى والوجه البحري 31 للعظمى و18 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد تكون 34 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24.