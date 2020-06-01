«الصحة»: 3 محافظات الأعلى في إصابات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية".

وأوضح أن محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء"، سجلت أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد مستشار وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى، أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1005 حالات وفاة.