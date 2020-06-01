الوزير يتفقد تنفيذ 4 محاور على النيل بأسوان وقنا

01 يونيو 2020 - 09:36 م

تفقد اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ 4 محاور على النيل بمحافظتي اسوان وقنا بصعيد مصر



و بدأت الجولة بمتابعة أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذى يبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية (كوبرى على النيل- كوبرى الطريق الصحراوي الغربي) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق) حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر ووجه باستمرار اعمال التعقيم والتطهير لمواقع العمل والمعدات حفاظا على صحة وسلامة العاملين وتنفيذ كافة الاعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان - برنيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى (القاهــرة – أسوان) عابــــرا نهـــــر النيــل والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أسوان / أبــــو سمبــل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم



وبعدها تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تطوير المسافة من اسوان حتى ادفو بطول 100كم حيث تابع الوزير أعمال إزالة الأتربة والحفر وإنشاء جسر الطريق وذلك ضمن اعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة أسوان الصحراوي الغربي حيث صرح وزير النقل أن القيادة السياسية قد صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1255 كم خلال 4 سنوات على أن تكون مراحل المشروع وفقاً لأولويات التنفيذ التالية المرحلة الأولى وتشمل التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والمرحلة الثانية وتشمل المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 90 كم وكذلك المسافة من ادفو – اسوان – توشكي بطول 350 كم) اما المرحلة الثالثة فتشمل (المسافة من محور ديروط مرورا باسيوط وسوهاج وقنا بطول 250 كم على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرروا بالاقصر حتى ادفو بطول 235 كم وكذلك المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم.



ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ اجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطــوله 17كــم، و يتكون من عدد 7 كبارى من أهمها ( كوبرى النيل - كوبرى الزراعى الغربى - كوبرى الصحراوى الغربى) و3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وحيث يبلغ عرض الكوبرى فوق نهر النيل ( 25 ) مترا و يبلغ عــــرض باقى قطاعات الكبارى ( 21 ) مترا، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ الكباري والأنفاق بالمشروع موجها قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعى الشــرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربــى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعــى الغربى ( القاهــرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان



بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشمل عدد 9 كبارى من أهمها (كوبرى الطريق الزراعى الشرقي – كوبري النيل – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف وحيث تم تنفيذ من 90 % من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع وجاري الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور ، وأكد الوزير على ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) .



كما يتفقد الوزير أعمال تنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي بلغت نسبة تنفيذه

90 ? وبلغت تكلفته 1.350 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية .وحيث يشتمل المحور على عدد 30 عملا صنـاعيا 15 كوبرى 15 نفق) ومنها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية - الطريق الزراعى الغربى وخط السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وسيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة - أسوان) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.



واكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه بدءا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، فقد تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل تضاف الى شبكة محاور النيل القائمة(38 كوبري) ليصل إجمالي المحاور الكباري على النيل (59 كوبري) وأنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان) بتكلفة 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التى تضم عدد (6) محاور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).

