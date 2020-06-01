» هذا هو السبب الحقيقي لـ "الربيع الأمريكى"

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أكد الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، أن ما يحدث داخل المجتمع الأمريكي يدل على وجود احتقان في النظام السياسي منذ تولي ترامب المسئولية .
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة « صدى البلد»، إن الأسباب وراء الفوضى عديدة منها ان الإدارة الأمريكية لم تتعامل بطريقة جيدة مع أزمة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية والأكثر تضررا دائما يكون الأفقر أو أصحاب البشرة السمراء .
وتابع: أنه يوجد ما يشبه بالربيع الامريكي كما حدث في عدد من الدول استجابة لحادثة معينة وتظهر نماذج منظمة لإثارة الفوضى يمينا ويسارا وهناك جماعات يسارية تقاوم الرأسمالية، مشيرا إلى أن حزب الكنبة الأمريكي سيكون له دور فيما هو قادم والخروج من الأزمة سيكون عن طريق تطبيق النظام القانوني لضبط الشارع ولو حدث سيمنح ترامب قوة في الانتخابات المقبلة.

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