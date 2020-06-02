"الصحة": 1.2 مليون مشترك على تطبيق "صحة مصر"

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كشف الدكتور أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن التطبيق يوجه المصاب لأقرب 5 مستشفيات من مكان وجوده، كما يقدم خدمة الإبلاغ عن الحالات المصابة أو المشتبه بها.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن التطبيق الجديد يتضمن المستشفيات المخصصة لكورونا، ويتيح للمستخدم تحديد أقرب 5 مستشفيات صالحة للاستقبال، مشيرًا لوجود مليون و 200 ألف مشترك على التطبيق.
وواصل:" قبل إطلاق التطبيق كنا نستقبل 4 آلاف مكالمة حول كورونا حتى وصلت الاتصالات لـ 35 ألف مكالمة مما استدعى لمضاعفة موظفي خدمة العملاء 5 مرات".

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