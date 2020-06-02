» مدير حميات دمنهور يكشف كواليس إصابته بكورونا

02 يونيو 2020 - 12:50 ص

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو يتابع العمل بالمستشفى بشكل مستمر من خلال المرور على كافة الأقسام ولن يلزم مكتبه،



وتابع:"أنا لازم أطمن على المرضى والطاقم الطبى..ونحن نعمل منذ فترة كبيرة نعمل على فرز المرضى..وأهم شئ عندى هو حماية الطاقم الطبى اللى معايا علشان أقدر أخدم الناس".



وأضاف "هواش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يوم الجمعة الماضية باشرت العمل منذ الساعة الثامنة صباحاً وفى تماما الساعة السادسة شعرت بتعب شديد، وتابع:"قمت بعمل مسحة على الفور وقعدت فى عربيتى لحين ظهور نتيجة المسحة حتى لا أختلط بأحد..وبعد تبين إيجابيتها اتبعت البرتوكول العلاجى".



ولفت "هواش"، إلى أن زوجته ظهرت عليها الأعراض عقب إصابته بيوم، واتبعت أيضاً البرتوكول العلاجى، مشيراً إلى أنه عزل نفسه وزوجته وابنائه منزلياً، وتابع:"الحاجة الوحيدة اللى كنت خايف منها هم جيرانى ولكن الحمد الله ناس منهم وضعوا لى ورود على باب الشقة وراسلونى لكى يطمئنوا على صحتى".



واستنكر "هواش"، مزايدة البعض على البروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة، مشدداً على أنه جيد جداً ونتائجه إيجابية، مناشداً الشباب أن يتلقوا علاجهم بالمنزل حال ظهور أعراض كورونا عليهم من أجل توفير الأسرة وغرف الرعاية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

