» رعب بمدينة عربية.. الثعابين تحتل الشوارع

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الثعابين

ولاية البليدة

شهدت ولاية البليدة الجزائرية، خلال اليومين الماضيين ظهور ثعابين في مختلف المناطق ، والتي أحدثت حالة من الرعب والخوف في نفوس سكان الولاية.

أحد الشاب يبلغ من العمر 18سنة تعرض إلى لدغة ثعبان سام في ساقه اليمنى بحي بن هجوري التابع منطقة بن عاشور بالبليدة، ما سبب له أعراض غثيان و شحوب الوجه وفقدان الوعي.

ومن حسن حظه وقبل نقله للمستشفى، تم اصطياد الثعبان ليكون برفقته، لتتمكن مصلحة السموم بمستشفى بوفاريك من تقديم المصل اللازم.

كما تمكنت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية من عملية إنقاذ لسكان حي 375 مسكن بعد أكثر من شهر من العيش في حالة ذعر و هلع من ثعبان كان يستغل خزانة إحدى العمارات كمخبأ له.

وبحسب بعض التصريحات الرسمية فإنه من كل سنة تعتبر فترات خروج الثعابين والأفاعي من سباتها وعملية البحث عن الطعام، هو ما يسبب حالة من الهلع بين الأهالي بسبب انتشارها.

كما يليها فترة فقس البيوض، حيث يجب الحيطة و الحذر أثناء عملية التجوال في المناطق الزراعية والجبلية وتفادي قلب أوتحريك الحجارة الصخرية للوقاية من اللدغات المفاجئة للثعابين.


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