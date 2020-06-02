» مسئول عن هروب مريض: فاكرنا هنسيبه

02 يونيو 2020 - 10:15 ص

كشف الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين المركزي، عن سر هروب مريض مصاب بكورونا من المستشفى، قائلا: "المريض بعد التأكد من إصابته بالفيروس، كان لديه اعتقاد أنه سيتوفى".



وأضاف "مشالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب،قائلا: "إن المريض يبلغ 39 عاما، معلقا جاله خاطر أنه يهرب، وفاكرنا هنسيبه".



وتابع أنهم أبلغوا الشرطة، وفي خلال ساعة تمت إعادته مرة أخرى للمستشفى، مضيفا أنهم قاموا بطمأنة المريض، مشيرا إلي أنه تم صرف الأدوية لكل المخالطين للحالة كإجراء احترازي، منوها بأن المريض كان لديه هاجس أنه سيتوفى وكان يريد أن يرى أسرته".





