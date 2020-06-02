» بعد 11 عاما.. مصابة ترزق بفتاة سمتها "كورونا"

02 يونيو 2020 - 10:16 ص

تأخرت عن الإنجاب لمدة 11 عاما ويشاء القدر أن ترزق بفتاة وهي في الحجز الصحي بأحد مستشفيات " كفر الدوار" بمحافظة البحيرة، فطالبها الفريق الطبي بتسميتها "كورونا" فأخبرتهم أنها ستشاور أسرتها في الأمر وتطلق عليها هذا الاسم.

كانت الأم وصلت محولة من "حميات إيتاي البارود" بعد ثبوت إيجابية تحاليلها، وأجريت عملية الولادة في مستشفي العزل بعد تجهيز غرفة العمليات وتوفير أكياس بلازما خاصة بالأم التي تبلغ من العمر 29 عاما وتم وضع الطفلة في الحضانة حسبما نشرت "مصراوي".

جدير بالذكر أن حالات الإصابة في مصر تجاوزت 26 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات ألف حالة وفاة، كما تجاوز عدد المعافين 6 آلاف حالة.