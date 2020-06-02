» الكويت.. علقة ساخنة من خادمة لكفيلها وزوجته

أقدمت خادمة فلبينية على ضرب كفيلها وزوجته، بمنطقة جابر الأحمد في الكويت، ما دفعهما لتقديم بلاغ ضدها.

وذكر الزوجان في البلاغ أنهما تعرضا للضرب من قبل خادمتهما الفيلبينية، وزوّدا رجال الأمن بتقريرين طبيين بالإصابات التي لحقت بهما، ليبدأ التحقيق في الواقعة، وتم استدعاء المتهمة للاستماع إلى أقوالها.

وذكر الزوجان في البلاغ أنهما تعرضا للضرب من قبل خادمتهما الفيلبينية، وزوّدا رجال الأمن بتقريرين طبيين بالإصابات التي لحقت بهما، ليبدأ التحقيق في الواقعة، وتم استدعاء المتهمة للاستماع إلى أقوالها.