» الكويت.. علقة ساخنة من خادمة لكفيلها وزوجته

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وكالات- الدويني فولي

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الكويت

ضرب

خادمة

فلبينية

كفيل

أقدمت خادمة فلبينية على ضرب كفيلها وزوجته، بمنطقة جابر الأحمد في الكويت، ما دفعهما لتقديم بلاغ ضدها.
وذكر الزوجان في البلاغ أنهما تعرضا للضرب من قبل خادمتهما الفيلبينية، وزوّدا رجال الأمن بتقريرين طبيين بالإصابات التي لحقت بهما، ليبدأ التحقيق في الواقعة، وتم استدعاء المتهمة للاستماع إلى أقوالها.
وبينت الخادمة أثناء التحقيق، وفقًا لصحيفة لـ“الراي“ المحلية، أنها كانت ترد على ما قاما به ضدها، فلدى مواجهة الفيلبينية بالتهمة المنسوبة إليها، أفادت بأن المواطنين هما من سبقاها بالضرب والاعتداء، وحاولت الدفاع عن نفسها ومواجهتهما.
ووفق المصدر ذاته، جار استكمال التحقيقات مع الطرفين، لكشف ملابسات الواقعة.

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