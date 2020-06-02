» مجددا .. هنا شيحة تثير الجدل بقناع غريب لـ"كورونا"

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هنا وحلا شيحة
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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

هنا شيحة

شيحة

قناع

أثارت الفنانة هنا شيحة مجددا مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غريبة نشرتها وهي ترتدي قناع للوقاية من فيروس " كورونا" المستجد، وهو قناع ثلاثي الأبعاد.

وكانت هنا شاركت متابعيها علي موقع تبادل الصور "إنستجرام" و لاقي حالة من الجدل ما بين متابعيها ما بين كلمات الإعجاب وكلمات السخرية.

والقناع الذي ترتديه يعرف بالقناع ثلاثي الأبعاد حيث يحمي كامل الوجه وهو متوفر علي بعض مواقع البيع علي الانترنت ويصل سعره إلى 230 جنيه.

جدير بالذكر أن الفنانة هنا شيحة شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل " شاهد عيان" بطولة حسن الرداد وبسمة.



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