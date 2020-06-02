  • الثلاثاء 02 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تفاصيل مثيرة.. أول مسلم يترأس التحقيقات في مقتل فلويد

تفاصيل مثيرة.. أول مسلم يترأس التحقيقات في مقتل فلويد

رجاء الجداوي

من داخل العناية المركزة.. تدهور الحالة الصحية لـ"رجاء الجداوي"

15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل " شهيد الشهامة"

15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل "شهيد الشهامة"

صورة من الحفل

حفل غنائي بمستشفى العزل بالشرقية.. شاهد التفاصيل

إيهاب الحنفي

مسئول عن مثلث ماسبيرو: "كله هيتراضى"

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ماني يسجل في تدريبات ليفربول علي أنفيلد

الجولاني يكشف هويته

اسمه الحقيقي ومسقط رأسه.. أخيرا "الجولاني" يكشف هويته

ترامب يحمل الإنجيل ويترجّل سيرا على الأقدام

بسبب فلويد .. ترامب يحمل الإنجيل ويترجّل سيرا على الأقدام

الحج

أكبر دولة إسلامية تعلن إلغاء الحج هذا العام

" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر

" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر

غير فلويد.. حدث جلل بالولايات المتحدة

عرب وعالم

غير فلويد.. حدث جلل بالولايات المتحدة
غير فلويد.. حدث جلل بالولايات المتحدة
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

#

ضاحي خلفان: حدث جلل بعد انتهاء كورونا

#

بالفيديو.. نصائح مهمة لمرضى السكري.. تعرف عليها

#

مذيع الجزيرة: حدث غير مسبوق في لبنان يجري حاليًا

الولايات المتحدة

فلويد

حضرات

الزيز

حدث نادر ومدهش

في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة، مزيدا من الاحتجاجات الغاضبة بسبب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، حذر العلماء من مخاطر وأضرار بالغة بسبب خروج حشرات من مخابئها.

يأتي هذا بعدما أطلقت مجموعة علماء أمريكيون تحذيرا من ظهور حشرات اختبأت حوالي 17 عاما تحت الأرض، من شأنها أن تسبب أضرارا كبيرة على الأراضي الزراعية.

وكانت جامعة فرجينيا التقنية الأمريكية، قد حذرت في بيان لها، من أن سكان بعض مناطق أمريكا سيشهدون ظاهرة غريبة جدا وفريدة تتمثل بظهور أعداد هائلة من حشرات "الزيز" التي كانت مختبئة تحت الأرض.

وبحسب البيان الذي نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن الخبراء يرون أن هذه الظاهرة ستنتشر في جنوب غرب فرجينيا وأجزاء من نورث كارولينا ووست فرجينيا وبعض مناطق العالم.

وأضافت أن عدد الحشرات التي ستظهر من هذا النوع يقدر بحوالي 1.5 مليون لكل فدان، منوهة أن حشرات الزيز لا تشكل أي ضرر مباشر بالنسبة للإنسان، لكنها تصدر ضوضاء عالية غريبة.

من جانبه قال عالم الحشرات في قسم علم الحشرات بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إريك داي، إن المجتمعات والمزارع قد تواجه مشكلة كبيرة بظهور أعداد كبيرة من الزيز وما سيرافق ذلك من ضوضاء.

وأضاف: آمل ألا تشكل مصدر إزعاج لأحد خصوصا أنه حدث نادر ومدهش.

وتعتبر حشرات الزيز هي من فصيلة الزيزات، ولها أجنحة كبيرة، وتصدر صريرا عاليا.

كما تظهر إما بشكل سنوي أو دوري، ولا يزال العلماء يحاولون كشف سر ظهورها بشكل دوري كل 13 أو 17 عاما.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيفا يطالب بعدم معاقبة اللاعبين المتضامنين مع قضية جورج فلويد
» كورونا ينهي الخلاف بين الجسمي وفنانة كويتية
» صلاة الجنازة على 109 أشخاص بمساجد الرياض
» إصابة زعيم حركة «طالبان» بفيروس كورونا
» حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى بنك بـ"المبتديان"
» أهله ميعرفوش.. تفاصيل صادمة بإصابة رضيع بكورونا
» "ساحة تسع 60 شخصا".. يقدمها مواطن لمصابي كورونا
» بشرى سارة من المالية للمتعاملين مع الجمارك
» غير فلويد.. حدث جلل بالولايات المتحدة
» الإعلان عن موعد ومكان دفن "فلويد" الذي هز عرش "ترامب"
» إصابة خمسة من لاعبي برشلونة بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية