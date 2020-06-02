مسئول عن مثلث ماسبيرو: "كله هيتراضى"

02 يونيو 2020 - 11:52 ص

أكد المهندس إيهاب الحنفي، منسق تطوير العشوائيات، أنه كان هناك دول عربية بالمنطقة تمتلك مساحات في منطقة ماسبيرو.



وأضاف "الحنفي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "كان هناك شركة كويتية، وسعودية تمتلك قطع بالمنطقة، موضحا أن كل الأطراف ستحقق مكسبا من تطوير هذه المنطقة".



وتابع: "الكل هيطلع كسبان وهيتراضي، المواطن هيكسب أنه سينتقل لمنطقة حضارية، والدولة هتكسب أنها طورت قلب العاصمة"، موضحا أنهم قدموا مقترحات لتعويض كل قاطني منطقة ماسبيرو.

