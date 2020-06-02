من داخل العناية المركزة.. تدهور الحالة الصحية لـ"رجاء الجداوي"

02 يونيو 2020 - 12:29 م

تدهورت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكشفت مصادر مقربة من الفنانة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عن نقل رجاء الجداوي إلى العناية المركزة في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية.



وفي وقت سابق أكدت الفنانة التزامها بالحجر الصحي والأدوية الخاصة بالعلاج، وطلبت من جمهورها الدعاء لها والحفاظ على أنفسهم، لأن هذا المرض لا يفرق بين غني أو فقير، ولا صغير أو كبير.

