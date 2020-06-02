» إصابة زعيم حركة «طالبان» بفيروس كورونا

02 يونيو 2020 - 12:29 م

قال مولوي محمد علي جان أحمد المسئول العسكري في حركة "طالبان" أن هبة الله أخوند زاده، زعيم الحركة، أصيب بفيروس كورونا لكنه يتعافى الآن، مشيرا إلى زيادة عدد حالات الوفاة.





ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن مسئول في الحكومة الأفغانية أن كل قيادات "طالبان" في الدوحة أصيبوا بكورونا، ممن كانوا في مكتب الحركة بالدوحة، ومن الذين تفاوضوا على الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي.





وأوضحت أن القائد الأعلى للحركة لم يشاهد أحد منذ ثلاثة أشهر، ولم تبث له أي تسجيلات صوتية، بما في ذلك رسالة عيد الفطر التي صدرت كبيان قبل عطلة العيد الشهر الماضي.



