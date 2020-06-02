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15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل " شهيد الشهامة"
15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل " شهيد الشهامة"
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عبد القادر وحيد

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تاييد الحكم

15 عاما

شهيد الشهامة

أصدرت محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قرارا  بتأييد الحكم الصادر في حق المتهمين بقتل الشاب محمود البنا ضمن أحداث القضية المعروفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة".

وأكد نضال مندور محامي المجني عليه محمود البنا في تصريحات صحفية أن المحكمة أيدت الحكم على المتهمين، حيث حصل الأول والثاني والثالث على الحكم بالسجن 15 عاما، فيما حصل المتهم الرابع على الحكم بالسجن 5 سنوات .

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم،  قد قضت بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح، والمتهم الثاني إسلام عواد، والثالث مصطفى محمد في القضية مقتل محمود البنا، بالسجن 15سنة، ومعاقبة المتهم إسلام البخ، بالسجن 5 سنوات.


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