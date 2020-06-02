» صلاة الجنازة على 109 أشخاص بمساجد الرياض

02 يونيو 2020 - 01:02 م

شهد أمس الاثنين، الصلاة على 109 جنائز خلال يوم واحد فقط. وتم دفن الجثمان في مقابر (المنصورية والشمال والنسيم)، وجثمانَيْن خارج الرياض.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية فقد تصدر جامع الراجحي القائمة بتجهيز 27 جنازة، ثم جامع عتيقة 22، والأمير ماجد 22، وجامع الشيخ البواردي 8، وجامع الأمير فهد بن محمد 7، والجوهرة البابطين 7، وجامع الذياب 5، وجامع عبدالله المهيني 5، وجامع الملك خالد 4 صلوات جنازة .

بينما أقيمت في جامع إمام الدعوة جنازة واحدة، وأيضا جامع والدة الأمير بندر.