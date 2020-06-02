تبحث عن نقصان الوزن.. إليك هذا المشروب السحري

02 يونيو 2020 - 01:23 م

يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لإنقاص الوزن خاصة مع الحجر المنزلي والذي لا يتمكن منه أحد من الذهاب إلى صالات الرياضة أو الجيم لإنقاص أوزانهم.

وهناك العديد من المشروبات التي تعمل علي إنقاص الوزن وسد الشهية كما أنها تعمل على حرق الدهون ومن أهم هذه المشروبات خليط من الماء المغلي والقرفة والنعناع الأخضر والليمون.

ويتكون الخليط من كوب ماء مغلي وملعقة نعناع وملعقة شاي أخضر وليمونة مقطعة شرائح وعودين قرفة وربع ملعقة زنجبيل.

ويتم تحضير الخليط بغلي كوب الماء ثم إضافة أعواد القرفة وشرائح الليمون والشاي الأخضر والزنجبيل ويتم تغطية الكوب وتركه لمدة 10 دقائق حتى تمتزج المكونات مع الماء جيدا ثم نقوم بتصفيتها ويتم شرب الماء فقط 3 مرات يوميا قبل كل وجبة بنصف ساعة.