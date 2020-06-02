» وفاة والد مدرب أحمال النادي الأهلي السابق إثر إصابته بكورونا

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متابعات- الدويني فولي

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الاهلى

فيروس كورونا

حسين عبدالدايم

أعلن حسين عبد الدايم مدرب الأحمال السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وفاة والده متأثرا بفيروس كورونا.
كان والد حسين عبد الدايم تعرض للإصابة بفيروس كورونا المنتشر فى البلاد خلال الأيام القليلة الماضية وفارق الحياة قبل عدة ساعات متأثرا بالفيروس الخطير.

وكتب حسين عبد الدايم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قائلا: "إنا لله وانا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدى حبيبي رامى محمد عاطف عبد الدايم ".

وأضاف: "نرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كان مدرب أحمال الأهلي السابق أعلن إصابة والده بفيروس كورونا قبل عدة أيام قبل أن يعلن اليوم وفاته متأثرا بالفيروس اللعين.

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