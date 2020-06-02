» طقس ممطر .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

02 يونيو 2020 - 02:04 م

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر و شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وقالت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم إن الطقس من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية لطيفا على شمال وجنوب الصعيد.



وحذرت الهيئة من وجود شبورة مائية صباحية والرياح معتدلة مع اضطراب بحركة الملاحة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة بجنوب الصعيد.

