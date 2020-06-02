  • الثلاثاء 02 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريم الشمري

رد ناري من الأسرة الحاكمة في الكويت على ريم الشمري

سوبر ماهر

ضبط "سوبر ماهر" بطل الفيديوهات المخلة للآداب

طبيبة

بعد تعافيها من المرض.. طبيبة تغسل وفيات كورونا

تفاصيل مثيرة.. أول مسلم يترأس التحقيقات في مقتل فلويد

تفاصيل مثيرة.. أول مسلم يترأس التحقيقات في مقتل فلويد

رجاء الجداوي

من داخل العناية المركزة.. تدهور الحالة الصحية لـ"رجاء الجداوي"

15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل " شهيد الشهامة"

15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل "شهيد الشهامة"

صورة من الحفل

حفل غنائي بمستشفى العزل بالشرقية.. شاهد التفاصيل

إيهاب الحنفي

مسئول عن مثلث ماسبيرو: "كله هيتراضى"

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ماني يسجل في تدريبات ليفربول علي أنفيلد

الجولاني يكشف هويته

اسمه الحقيقي ومسقط رأسه.. أخيرا "الجولاني" يكشف هويته

طقس ممطر .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

آخر الأخبار

الطقس
الطقس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الطقس

الأرصاد

أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر و شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم إن الطقس من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية لطيفا على شمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من وجود شبورة مائية صباحية والرياح معتدلة مع اضطراب بحركة الملاحة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة بجنوب الصعيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» النني يفسخ تعاقده مع بشكتاش التركي بسبب تخفيض راتبه
» طقس ممطر .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
» الموت يفجع الفنان حاتم العراقي
» الملاكم العالمي مايويذر يعرض تحمل جنازة فلويد
» بعد تفجيرها.. إزالة 16 عقارا في الطالبية وكرداسة والوراق
» وفاة والد مدرب أحمال النادي الأهلي السابق إثر إصابته بكورونا
» انتقادات واسعة.. فنانة بحرينية تستعرض بكمامة من الكريستال
» إصابة 4 شرطيين بإطلاق نار في أمريكا
» العمر لحظة.. نجاة طفل سقط على سيخ حديدي طوله متر
» فيفا يطالب بعدم معاقبة اللاعبين المتضامنين مع قضية جورج فلويد
» كورونا ينهي الخلاف بين الجسمي وفنانة كويتية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية