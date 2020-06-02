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بدلا من "البوتكس" و"الفيلر".. إليك هذا الخليط السحري

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متابعات- أمينة عبد العال

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البيض

الليمون

الفيلر

البتوكس

تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام "البوتكس" و"الفيلر" لإخفاء علامات التقدم في السن وإخفاء عيوب البشرة، لكن هناك مكونات طبيعية من الممكن استخدمها كبديل دون أي أعراض جانبية. 

ومن أهم هذه المكونات  خليط البيض والليمون، وهي خلطة تعمل علي إعادة الشباب والحيوية للبشرة وذلك باستخدام بياض بيضة واحدة مع ملعقة وسط من عصر الليمون.

ويتم استخدامها بخلطهما معا حتى الحصول على كريم متجانس ثم يتم وضع الماسك علي البشرة مع التدليك بحركة دائرية بواسطة الأصابع وتترك علي البشرة لمدة من 10 إلي 15 دقيقة ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر ثم يتم وضع كريم مرطب ويجب ألا تعرضي بشرتك للشمس خلال ذلك حتى لا تظهر البقع.


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