» النني يفسخ تعاقده مع بشكتاش التركي بسبب تخفيض راتبه

02 يونيو 2020 - 02:27 م

قرر محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، والمعار إلى صفوف بشكتاش، فسخ تعاقده مع الفريق التركي خلال الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة “spor arena” التركية أن النني رفض تخفيض راتبه والاستغناء عن مستحقاته المالية المتعلقة بشهري أبريل ومايو، كباقي زملائه في الفريق.





وتبلغ المستحقات المتأخرة للنني لدى إدارة بشكتاش تبلغ 1.3 مليون يورو وكان النادي التركي قد طلب منه التنازل عن 600 ألف يورو وهو ما رفضه اللاعب المصري الدولي.





وفي سياق مشابه فسخ لويس كاريوس حارس ليفربول والمعار إلى صفوف بشكتاش تعاقده مع الفريق، بسبب تأخر إدارة ناديه عن دفع المستحقات.

ونشر كاريوس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: “لقد أنهيت اليوم تعاقدي مع بشكتاش، يؤلمني أن ينتهي الأمر بهذا الشكل ولكنني فعلت كل شيء لحل الموقف بشكل ودي”.





وأضاف: “كنت صبورا لعدة أشهر وتحدثت مع إدارة النادي أكثر من مرة، لكن للأسف لم يحاولوا حل المشكلة، كما رفضوا اقتراحي بالمساعدة حين وافقت على تخفيض الراتب”.



