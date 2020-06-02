  • الثلاثاء 02 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريم الشمري

رد ناري من الأسرة الحاكمة في الكويت على ريم الشمري

سوبر ماهر

ضبط "سوبر ماهر" بطل الفيديوهات المخلة للآداب

طبيبة

بعد تعافيها من المرض.. طبيبة تغسل وفيات كورونا

تفاصيل مثيرة.. أول مسلم يترأس التحقيقات في مقتل فلويد

تفاصيل مثيرة.. أول مسلم يترأس التحقيقات في مقتل فلويد

رجاء الجداوي

من داخل العناية المركزة.. تدهور الحالة الصحية لـ"رجاء الجداوي"

15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل " شهيد الشهامة"

15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل "شهيد الشهامة"

صورة من الحفل

حفل غنائي بمستشفى العزل بالشرقية.. شاهد التفاصيل

إيهاب الحنفي

مسئول عن مثلث ماسبيرو: "كله هيتراضى"

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ماني يسجل في تدريبات ليفربول علي أنفيلد

الجولاني يكشف هويته

اسمه الحقيقي ومسقط رأسه.. أخيرا "الجولاني" يكشف هويته

بعد تعافيها من المرض.. طبيبة تغسل وفيات كورونا

الحياة السياسية

طبيبة
طبيبة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

قلق في منزل أحمد السقا بعد إصابة مذيعة CBC بفيروس كورونا

#

الحكومة تحسم موعد رفع الحظر وعودة فتح المساجد والأندية

#

تسريب رسالة صوتية لرجاء الجداوي من داخل العزل: الموضوع خطير

#

شفاء 9 مصابين ببني سويف من كورونا وخروجهم من العزل

دي إم سي

كورونا

طبيبة

شيرين إسماعيل

أكدت الدكتورة شيرين إسماعيل، استشاري التخدير بمستشفى النجيلة للعزل، أنها تواجدت في مستشفى النجيلة منذ وصول المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.

وأضافت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، أنها تطوعت لتغسيل الوفيات من السيدات، معلقة: "أول مرة في حياتي أغسل موتى، واستعنت بزملائي في معرفة طريقة الغسل". 

وأشارت، إلي أنها أصيبت بالفيروس، وتم شفاؤها، معلقة: "زملائي ساعدوني، وحطوني جوا عنيهم"، لافتة إلى أنها تعافت بعد تناولها بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» النني يفسخ تعاقده مع بشكتاش التركي بسبب تخفيض راتبه
» طقس ممطر .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
» الموت يفجع الفنان حاتم العراقي
» الملاكم العالمي مايويذر يعرض تحمل جنازة فلويد
» بعد تفجيرها.. إزالة 16 عقارا في الطالبية وكرداسة والوراق
» وفاة والد مدرب أحمال النادي الأهلي السابق إثر إصابته بكورونا
» انتقادات واسعة.. فنانة بحرينية تستعرض بكمامة من الكريستال
» إصابة 4 شرطيين بإطلاق نار في أمريكا
» العمر لحظة.. نجاة طفل سقط على سيخ حديدي طوله متر
» فيفا يطالب بعدم معاقبة اللاعبين المتضامنين مع قضية جورج فلويد
» كورونا ينهي الخلاف بين الجسمي وفنانة كويتية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية