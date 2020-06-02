ضبط "سوبر ماهر" بطل الفيديوهات المخلة للآداب

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سوبر ماهر
سوبر ماهر
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محمد فضل- متابعات

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الأمن

ضبط

فيديوهات مخلة

سوبر ماهر

 أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنها من القبض على شاب يقوم بترويج فيديوهات ومقاطع بها كلام مخل ومنافي للآداب يدعى "سوبر ماهر" .

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط شاب يدعى "أحمد. م. ا"، والشهير بـ"سوبر ماهر "، بمحل إقامته بإحدى قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك لقيامه بإنشاء مواقع وحسابات إلكترونية يقدم من خلالها محتوى إباحي وخادش للحياء وترويج أفكار شاذة داخل المجتمع خاصة بين أوساط الشباب من الجنسين، ويصدر صوره سيئة عن المجتمع المصري خاصة في الخارج والتعدي على قيم وأخلاقيات الأسرة المصرية.

ودلت التحريات أنه يتلقى مبالغ مالية من المواقع الإلكترونية التي كانت تعاونه في رفع ونشر ذلك المحتوى الخادش للحياء والذي يهدد قيم وأخلاقيات المجتمع المصري .

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم داخل منزله والأجهزة المستخدمة في تسجيل مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها والأجهزة الالكترونية المستخدمة في ذلك، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمه التحقيقات .


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