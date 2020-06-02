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ريم الشمري

رد ناري من الأسرة الحاكمة في الكويت على ريم الشمري

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رد ناري من الأسرة الحاكمة في الكويت على ريم الشمري

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ريم الشمري
ريم الشمري
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محمد فضل- متابعات

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هجوم

الكويت

مصرى

الأسرة الحاكمة

ريم الشمري

بعد الأزمة التي أحدثتها الناشطة الكويتية ريم الشمري، بهجومها وإهانتها العمالة المصرية في الكويت، جاء الرد من داخل الأسرة الحاكمة في الكويت، على تلك الإهانات، حيث أكدت الشيخة  إقبال الصباح، على قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، لافتة إلى أن المصريين بـ الكويت في قلب الكويتين اينما كانوا داخل الكويت أو خارجها.

وقالت "الصباح"، في تصريحات نقلها - صدى البلد-  " بصفة شخصية وبصفتي شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت أرسل تحياتي الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وإلى الشعب المصري العظيم المقيم على أرض الكويت وخارجها .

وأشارت الشيخة  إقبال الصباح أن حديثها للتعبير عن الإمتنان والشكر لمصر وشعبها  لما حصلت عليه من تعليم على يد الأساتذة المصريين وحبًا في  مصر أرضًا و جيشًا وشعبًا .

وقدمت الصباح،  الاعتذار الشديد  على الإهانة التي طالت  المصريين من المواطنه الكويتية ريم الشمري والتي أكدت أنها  ستحاسب قانونيا  على هذه الإهانة، قائلة " نحن شعب الكويت لا نقبل الإهانة لأي جالية تقيم على أرض الكويت خاصة المصرية التي لا يمكن نكران ما قدمته للأمة العربية جمعاء".

وقالت الشيخة إقبال الصباح أن المكان الصحيح للمدعوة ريم الشمري لابد أن يكون في مستشفى الأمراض النفسية منوهة  بأنها لا تمثل إلا نفسها فقط ولا تمثل الشعب الكويتي والإساءة التي طالت المصريين دليل على وجود النية عندها لإشعال فتيل الفتنه بين الشعبين وسوف تحاسب بالقانون.

وعبرت  الشيخة  إقبال الصباح عن حبها الشديد لمصر بكل ما فيها وهي من أحب البلاد إلى قلبها، منوهة الى أن مصر هي أم الدنيا التي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها ومن يزور مصر مرة يكررها الف مرة .

وأضافت أن، المصريين هم الذين علمونا في مراحل التعليم المختلفة وعلموا أولادنا، ولن ننسى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذي أمتلك قلوبنا ، ونال إحترامنا وأرسل إلينا الأطباء والمدرسين والمهندسين إلى الكويت.


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