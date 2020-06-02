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سلفي يتخلى عن لحيته ويخلع زوجته النقاب: الفضل لـ«وائل عباس»
سلفي يتخلى عن لحيته ويخلع زوجته النقاب: الفضل لـ«وائل عباس»
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فتحي مجدي

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أثار الناشط وائل عباس، جدلاً بين متابعيه، بعد أن شارك صورتين عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" تكشفان عن تحول صارخ في حياة أحد الأشخاص، الذي يبدو من سمته أنه كان سلفي التوجه في البداية، قبل أن يعدل عن قناعاته ويتحول إلى شخص آخر أكثر تحررًا في أفكاره ومظهره. 
في الصورتين، التي يبدو أن بينهما بضع سنوات، يظهر الشخص الذي لم يكشف وائل عن اسمه عن تناقض واضح، في الأولى يظهر داخل حمام السباح بلحية طويلة، أشبه بلحية السلفيين، وزوجته ترتدي النقاب، ومعهما طفلتهما.

وفي الصورة الأخرى يبدو أنه تخلى عن لحيته الكثة إلى أخرى خفيفة، وتخلت زوجته عن ارتداء النقاب، بعد أن كشفت عن شعرها، وارتدت ملابس قصيرة، وهو التغيير الذي يعزوه صاحب الصورتين إلى تأثره بشخصية وائل عباس. 
   
ونشر الناشط، نص رسالة "السلفي" السابق، التي قال فيها: يا وائل شكرا على كل حاجة  الفرق بين الصورتين متابعتك ومقالاتك أكتر حاجات اتعلمتها منك:
1- أدور بنفسي على المعلومة وما أسلمش دماغي لحد وأسمع كل الآراء قبل ما أتبنى رأي في أي شخص أو موضوع
2- البعد عن (الت....) لأي شخص أو حزب أو شلة أو جماعة أو دين، (الت... ) هو آفة البشر لأنه بيؤدي للسكوت عن الظلم ومناصرته"
ومضى إلى توضيح الجوانب الأخرى التي قال إنها تأثر بها في شخصية وائل عباس، وهي: 
3- التسامح وتقبل البشر باختلافاتهم.

4- الوقوف مع المظلوم حتى لو مختلف معاه أو حتى لو عدوي، لأن اللي ظلمه هييجي يوم ويظلمني
5- الشتيمة في محلها ثورة على عالم مليء بالظلم والقهر والفظائع، واللي بتستفزه شتيمة من يستحق وبينظر ويدعي المثالية
 والأخلاق الفارغة بس في نفس الوقت ساكت وبيدعم الظلم والقهر هو أسوأ شخصية ممكن تقابلها في حياتك وأكبر مدعي عرص
6- لما بنتي تكبر هقولها لولا عمك وائل كان زمانك طلعان ميتينك.


شكرا تاني، كمل، كلمنا كتير، سيب إرث على قد ما تقدر، تأثيرك هيوصل لأجيال بعدك
كل الحب ?".


وانهالت التعليقات على المنشور التي بدا أكثرها مرحبًا بهذا التحول والتأثير الذي لعبه صاحب مدونة "الوعي المصري" في شخصية الرجل وزوجته،  وإن لم يخل الأمر من هجوم، وهو الأمر الذي قابله "وائل" بهجوم مضاد وحظر أصحاب التعليقات المسيئة له عبر صفحته الرسمية.

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