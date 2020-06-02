شفاء 66 ألف مصاب بـ"كورونا" في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأضافت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 89011 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1484 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 65790 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 24 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 549 حالة.

يذكر أن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، شدد على ضرورة اتباع المواطنين والمقيمين للإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا الجديد مع بدء العودة إلى الحياة الطبيعية الأحد الماضي.


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