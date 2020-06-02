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صور مؤثرة.. كلب يرفض ترك جثة شقيقته بعد وفاتها

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كلب يرفض ترك جثة شقيقته بعد وفاتها
كلب يرفض ترك جثة شقيقته بعد وفاتها
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فتحي مجدي

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فيما يكشف عن الحب والولاء، بقي كلب بجانب جثة شقيقته التي ماتت على جانب أحد الطريق في ولاية تكساس الأمريكية.
وشارك مركز "كينجزفيل كليبر"ج لإدارة الصحة ومراقبة الحيوان ورعاية الحيوانات، منشورًا على موقع "فيس بوك" حول مكالمة تلقاها عن العثور على كلب ميت في الطريق.


واشار إلى أنه عندما وصلوا إلى الموقع، اكتشفوا كلبًا آخر جالسًا بجانب الكلب المتوفى، ويعتقد أنه عمرهما يتراوح ما بين ستة أشهر و12 شهرًا .

وأطلق العاملون في مركز الرعاية على الكلب اسم "الجارديان" تقديرًا لوفائه، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال المركز في المنسور: "هذا الطفل (الكلب) لن يسمح لأي شخص بالعبث مع أخته" ، مضيفًا أنه لم يكن من السهل على أعضاء الفريق إقناع الكلب بأنهم كانوا هناك للمساعدة، قبل أن يتمكنوا أخيرًا من إقناعه بالقدوم معهم إلى الملجأ.


وفي 29 مايو، وجد الكلب الوفي "منزلاً إلى الأبد" بعد ظهوره على صفحة المركز على "فيس بوك"، وهو الأمر الذي أثار موجة من التعليقات بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق أحدهم "الحيوانات لديها قلوب أكبر من معظم البشر. شكرًا لك على إنقاذ هذا الكلب اللطيف والذكي".

وتوصل علماء إلى أن الحيوانات تعيش أحاسيس مشابهة للبشر عندما تفقد أصحابها أو أصدقاءها أو عائلتها.


وتصدر كلب مخلص عناوين الصحف مؤخرًا بعد أن انتظر داخل مستشفى في مدينة ووهان بالصين لمدة ثلاثة أشهر، بعد وفاة صاحبه بسبب فيروس كورونا.

وانتظر الكب شياو باو، البالغ من العمر سبع سنوات، في بهو مستشفى تايكانج لأكثر من ثلاثة أشهر، وكان يتم إطعامه من قبل الموظفين.

وهناك عدد لا يحصى من القصص المأساوية الأخرى عن الكلاب التي تنتظر على قبور أصحابها منذ شهور أو حتى سنوات بعد وفاتها.

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