» معلق كروي: حاولت الانتحار أمام سيارة بسبب إدمان الكحول

02 يونيو 2020 - 05:15 م

كشف المعلق الكروي الإنجليزي، "إيه إم تيوبز"، أنه حاول الانتحار عبر إلقاء نفسه أمام سيارة متحركة وهو في حالة سكر، قبل أن يتوقف عن إدمان الكحول.





وحارب "تيوبز" إدمان الكحول لعدة لسنوات وتحدث بشجاعة عن كفاحه في فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب"، حيث احتفل بمرور أربع سنوات على توقفه.





وردا على سؤال من أحد المتابعين حول مدى تأثير إدمانه على صحته العقلية، قال "تيوبس": "لقد أثرت على صحتي العقلية بشكل كبير. عندما توفي أبي، لمدة ستة أشهر، أصبحت على ما يرام مع الشرب".





وأضاف متحدثًا عن تجربته: "كنت لا أزال أشرب، ما زلت أعاني من مشكلة لكني كنت أعيقها لأنني أردت رعاية أمي. ولكن بعد حوالي ستة أشهر، كان الشرب صاروخًا، كنت أشرب الفودكا مثل المياه"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".





وتابع: "لقد كانت مزحة. لن أكذب وأكره أن أقول ذلك، ولكن في عدد المرات أردت إنهاءها لأنها يمكن أن تدمرني بالكامل بمجرد أن أغضب، وحاولت الركض أمام سيارة متحركة".





ومضى قائلاً: "هل أشعر بتحسن الآن؟ 100 في المائة أحب الحياة، ولدي حياة جيدة. أحب عملي، أحب أصدقائي، أحب أسرتي، إنها حياة رائعة. أنا على مستوى عالٍ الآن. لم تعد هناك تقلبات وقيعان هائلة حقًا. إنها مجرد حياة رائعة".



