  • الثلاثاء 02 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سامح شكري

مصر تحذر إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة

أبوتريكة

سر تصدر "أبوتريكة" الترند على "تويتر" بعد بيان الأهلي

احتجاجات «جورج فلويد»

سرقة حقائب مئات آلاف الدولارات ومفاجأة صادمة للصوص

الضحية

بالصور.. ضبط الطفل قاتل "فتاة القاهرة الجديدة" دهسًا

كورونا

كورونا.. بشرى سارة من إسبانيا

الفنان علي عبدالرحيم

سبب وفاة الفنان علي عبدالرحيم بشكل مفاجئ

مركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الأزهر يوجب على المُتعافين من كورونا التبرع بالبلازما

تركي آل الشيخ والخطيب

رسميًا.. الأهلي ينهي علاقته بـ"تركي آل الشيخ" بقرارات مفاجئة

أرشيفية- قتل

قتل والديه وإخوته وجيرانه.. مجزرة مروعة تهز مدينة عربية(صور)

ريم الشمري

رد ناري من الأسرة الحاكمة في الكويت على ريم الشمري

رغم كورونا.. فكهاني يذبح زميله في سوق بنها

قضايا وحوادث

قوات الأمن
قوات الأمن
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"كاف" يرفض إلغاء دوري الأبطال ويحدد موعد الأدوار النهائية

#

وزير الإعلام: معدل إصابات كورونا في مصر يسير ببطء

#

أطباء عزل العجمي يؤدون صلاة العيد بمشاركة المرضى

#

كورونا.. تسجيل 739 وفاة جديدة في بريطانيا

الحظر

كورونا

فكهانى

سوق بنها

أقدم تاجر فاكهة على ذبح زميله في سوق الجملة بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية إثر مشاجرة نشبت بينهما، حيث تدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف إثر محاولة أهل المجني عليه إحراق محل المتهم.

وعلى الفور تم نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة خطرة وفر المتهم هاربا وتكثف مباحث مركز بنها جهودها لضبطه وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى العميد خالد المحمدي مفتش مباحث شمال القليوبية بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة في سوق الجملة للفاكهة ببنها انتقل على الفور المقدم أحمد عبد المنعم ري?يس مباحث مركز بنها إلى مكان الواقعة.

وتبين وقوع مشاجرة بين كل من "ا ر  ا" و"ع ع ا" تاجري فاكهة بسبب غلق والد الثاني مدخل السوق بالبطيخ فطلب منه الأول إفساح الطريق إلا أنه لم يمتثل فنشبت بينهما مشاجرة طعن على أثرها الأول، الثاني بسنجة في رقبته وفر هاربا.

وعلى أثر ذلك تجمع أهالي المجني عليه وحاولوا إحراق محل المتهم إلا أن أجهزة الأمن  تمكنت من السيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. بلد خليجي يسجل عددًا ضخمًا من الإصابات
» حادث مأساوي: مقتل أربعة أصدقاء في تحطم طائرة
» رغم كورونا.. فكهاني يذبح زميله في سوق بنها
» أول رد من "تركي" على إلغاء رئاسته من الأهلي
» موقف محرج لوزيرة إماراتية خلال مؤتمر على الهواء
» معلق كروي: حاولت الانتحار أمام سيارة بسبب إدمان الكحول
» رقم غير مسبوق لإصابات كورونا بالعراق
» النني يفسخ تعاقده مع بشكتاش التركي بسبب تخفيض راتبه
» طقس ممطر .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
» الموت يفجع الفنان حاتم العراقي
» الملاكم العالمي مايويذر يعرض تحمل جنازة فلويد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:30 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية