» كورونا.. بلد خليجي يسجل عددًا ضخمًا من الإصابات

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119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية

أعلنت البحرين، يوم الثلاثاء، تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية أنه تم تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 200 حالة من العمالة الوافدة، و145 حالة لمخالطين لحالات قائمة و19 حالة قادمة من الخارج.

وأضافت الوزارة أن 327 شخصا تعافوا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 7397.

ووصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 12168.

وأشارت في بيانها إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 49 حالة، منها 10 حالات تحت العناية المركزة، في حين أن 4803 حالات وضعها مستقر.

جدير بالذكر أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية بعدد حالات الإصابة بـ "كوفيد 19"، وتأتي في المركز السادس عشر عالميا (بعد المكسيك، وقبل الصين).



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