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حادث مأساوي: مقتل أربعة أصدقاء في تحطم طائرة

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مقتل أربعة أصدقاء في تحطم طائرة
مقتل أربعة أصدقاء في تحطم طائرة
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فتحي مجدي

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لقي أربعة أصدقاء مصرعهم في تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها بولاية "إلينوي" الأمريكية، بعد دقائق فقط من التقاط صورة تذكارية لهم على متن الطائرة المنكوبة.
وأفادت محطة (KSDK) الإخبارية، أن الطائرة وهي من طراز "بايبر بيه إيه-28 شيروكي"، ذان المحرك الواحد سقطت بعد دقائق من إقلاعها في حوالي الساعة 3:19 مساء الأحد من مطار "كريف كور".

وكان على متن الطائرة وقت الحادث أربعة أصدقاء هم: الطيار جوشوا دانيال سويرز (35 عامًا،) دانيال أ.شيد (37 عامًا)، دانيال شلوسر (39 عامًا)، وجون س. كاميليري (39 عامًا).

والتقط الأصدقاء الأربعة صورة لهم قبل إقلاع الطائرة قبل أن يلقوا مصرعهم بعد دقائق فقط من إقلاعها.

ووفق المصدر ذاته، فإن الأصدقاء الأربعة جميعهم خريجون من جامعة كيترينج في ميشيجان.

وقال والد شيد، تشارلز شيد: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها معهم، وأنا لست متأكدًا مما إذا كان قد سبق أن كان في طائرة صغيرة من قبل". 
وأضاف: "كان يتطلع إلى الرحلة". لكن بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، تحطمت الطائرة في ظروف مجهولة بالقرب من مزرعة على بعد حوالي ثلاثة أميال جنوب كارلينفيل، وفقًا للسلطات.

وقال مسؤولون ان الطائرة دمرت عند الاصطدام، وأعلن عن وفاة من كانوا على متنعها جميعًا في مكان الحادث.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث المميت.

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