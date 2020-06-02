بالصور.. ضبط الطفل قاتل "فتاة القاهرة الجديدة" دهسًا

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القاهرة الجديدة

شهدت القاهرة الجديدة، حادثًا بشعًا تمثل في قيام طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، بدهس سيدة 38 عامًا، وفتيات أخريات أثناء وقوفهن أمام سوبر ماركت.

حيث تمكنت مباحث قسم القاهرة الجديدة، من ضبط الطفل المتسبب فى واقعة الدهس  أثناء قيادته سيارة ملاكى، أثناء قيام الضحية بشراء بعض المستلزمات من أمام سوبر ماركت، بعد هروبه.

وتبين أن مرتكب الواقعة كان يسير بسرعة جنونية، واستغل نوم أسرته واستقل السيارة، وأثناء وقوف المجنى عليها فى الشارع بعض شراءها بعض المستلزمات من سوبر ماركت مجاور لمحل سكنها قام بدهسها، وفر هارباً.

ولقيت الفتاة وتدعى "شيماء" مصرعها وأصيب أخرون بعد أن دهسها طفل يقود سيارة ملاكى بصحبة أصدقائه بشوارع القاهرة الجديدة، أثناء ترجل الضحية لشراء بعض المستلزمات من أمام سوبر ماركت، وتمكن مرتكب الواقعة من الهروب، بعد الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الضحية والمصابين.

وبعد القبض عليه تم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.





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