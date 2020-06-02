سرقة حقائب مئات آلاف الدولارات ومفاجأة صادمة للصوص

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في ظل أعمال النهب التي تعرضت لها العديد من المتاجر بالولايات المتحدة خلال الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، وضع مجموعة من اللصوص أيديهم على مجموعة من الحقائب الفاخرة باهظة الثمن، لكن الغنيمة لم تذهب إليهم في النهاية بعد أن عثر عليها عمال بناء وأعادوها إلى المتجر المسروق منه. 
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن شاهد عيان، إن عمال البناء استخدموا حفارًا لإنقاذ عشرات الحقائب من ماركة "جوتشي" باهظة الثمن من السرقة على أيدي اللصوص في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، من خلال رفعها بعيدًا عن متناولهم.

وفي التفاصيل، فقد قام اللصوص الذين قاموا بالسطور على حي "سوهو" الذي يضم أشهر محلات الأزياء والمتاجر بملء ما لا يقل عن 10 أكياس بلاستيكية سوداء كبيرة تضم محتويات غالية الثمن، وقاموا بتخزينها في الشارع، حتى يقوموا بالخلط بينها وبين القمامة.

وعندما جاءوا لاستلامها اليوم الثلاثاء، أصيب مسعاهم بخيبة أمل شديدة، حيث تفاجئوا بقيام عمال تابعين لشركة (Con Ed) برفعها في الهواء باستخدام الحفار.

وقال شاهد العان روندا رولاند شيرير: "لقد قالوا للتو: لا مفر ورفعوا دلو بارتفاع ثلاثة طوابق على الأقل. كانت أكياس القمامة محشوة بحقائب اليد من جوتشي، لا بد أنها كانت تستحق مئات الآلاف من الدولارات".

وقام ما لا يقل عن اثنين من اللصوص بتهديد العمال، لكنهم ظلوا تمكنوا من إبقاء المسروقات بأمان بعيدًا عن متناولهم. وقال شاهد العيان، إن الشرطة لم تأت للمساعدة على الرغم من نداءات عديدة للمساعدة.

وأضاف أن العمال ساعدوا في النهاية على تفريغ البضائع باهظة الثمن لأمن متجر "جوتشي" عندما وصلوا إلى شارع ووستر.

https://nypost.com/2020/06/02/con-ed-workers-use-digger-to-stop-looters-taking-gucci-handbags/

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