  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:11 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المستكاوي لسمير زاهر: «كفاية كده»

تعليق ناري لـ"المستكاوي" على أزمة الأهلي و"آل الشيخ"

سد النهضة

السودان تكشف عن تطورات جديدة بشأن سد النهضة

كورونا

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم

كورونا

في سباق لاختبار لقاحاتهم.. العلماء يتعقبون بؤر فيروس كورونا

أحمد موسى

تعليق ناري لـ"موسى" على أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

كورونا في إيطاليا

هل الطقس الحار يساعد في القضاء على "كورونا"؟.. طبيب يُجيب

رجاء الجداوي

تطورات مثيرة للحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كورونا في مصر

"الصحة" توجه نداء عاجل لمواطني القاهرة والجيزة والقليوبية

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

هل للرجل أن يغسل زوجته؟.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالة

إصابة شقيق «محمد أبوتريكة» بفيروس كورونا

إصابة شقيق «محمد أبوتريكة» بفيروس كورونا

إيران: فيروس كورونا خارج السيطرة حالياً

عرب وعالم

ـ"كورونا" في إيران
ـ"كورونا" في إيران
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

وزير الإعلام: معدل إصابات كورونا في مصر يسير ببطء

#

كورونا ليس شبحا ولكن لابد من أخذ الاحتياطات

#

معمّر يقهر فيروس كورونا في مدينة قُم الإيرانية

#

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن موعد القضاء على فيروس كورونا

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن فيروس كورونا خارج السيطرة حاليا، في ظل تواصل تسجيل إصابات جديدة خلال الأيام الأخيرة.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، قال نمكي: "لم نسيطر على تفشي الفيروس بعد وعلى الإيرانيين عدم اعتبار الظروف الحياتية عادية حاليا".
ووجه الوزير سلسلة من التحذيرات للمواطنين بشأن الخطر المتواصل للفيروس، خاصة مع استمرار تسجيل إصابات جديدة خلال الأيام الأخيرة.
وأشار نمكي إلى أنه "رغم تحذير الناس أكثر من مرة إلا أنهم لا يكترثون بالخطر المحدق ولا يدركون أن الفيروس يمكن أن يعود بسهولة كبيرة".
وأضاف "لم نتمكن بعد من التحكم في انتشار كورونا وعلى المواطنين عدم الاعتقاد أن الحياة عادت لطبيعتها".
وطالب الوزير الإيراني الشعب بالتعاون مع الكوادر الطبية مشيرا إلى جهودهم الجبارة والأيام الصعبة التي مرت بهم طوال الـ100 يوم الأخيرة وعملهم على مدار 24 ساعة.
وفي وقت سابق الإثنين، حذر وزير الصحة الإيراني من أن بلاده تواجه خطر موجة ثانية من تفشي كورونا في حال تجاهل المواطنين قواعد الوقاية المفروضة.
وشهدت شوارع العاصمة طهران حركة طبيعية للناس عقب رفع القسم الأكبر من القيود، حيث لوحظ عدم الامتثال لاستخدام الكمامات والقفازات وقواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من التحذيرات.
وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في إيران 157 ألفا و562، توفي منهم 7 آلاف و942، فيما تماثل 123 ألفا و77 للشفاء بحسب موقع "worldometer" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 3 مجموعات تحرك الفوضى في الولايات المتحدة
» الصحة: 30 شخصا متعافيا بكورونا تبرعوا ببلازما الدم‎
» مصابو كورونا يفارقون الحياة سريعا بعدن اليمنية
» كندا: نتابع برعب ما يحدث في الولايات المتحدة
» إيران: فيروس كورونا خارج السيطرة حالياً
» بيان مشترك لمصر والإمارات بشأن ليبيا
» إسبانيا تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا
» متحدث"الصحة": كل وفيات كورونا تعاني من أمراض مزمنة
» دراسة جديدة: المدخنون أقل عرضة لكورونا بنسبة 50 في المائة
» حمام دم.. يذبح ابنته وزوجته والجيران يمسكون به قبل هروبه
» بعد 32 يومًا في غيبوبة.. طفل رضيع ينجو ينجو من الوفاة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية