حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم

03 يونيو 2020 - 12:10 ص

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، الثلاثاء، حاجز 380 ألفا.



ووفقا لمعطيات موقع "Worldometers" الخاص بمتابعة أحدث إحصائيات الفيروس، وصل عدد الوفيات حول العالم إلى 380 ألفا و265.

كما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 6 ملايين و440 ألفا، و278.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بكورونا، بواقع 107 آلاف و620 وفاة، تليها بريطانيا بـ39 ألفا و369، ثم إيطاليا بـ33 ألفا و530، والبرازيل رابعة بـ30 ألفا و486، ثم فرنسا بـ28 ألفا و940.

وحلّت إسبانيا سادسة بـ27 ألفا و127، تليها المكسيك بـ10 آلاف و167، وبلجيكا بـ9 آلاف و505، ثم ألمانيا بـ8 آلاف و643، وإيران عاشرا بـ7 آلاف و942 وفاة.